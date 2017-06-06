Страдающих ожирением россиян стало в два раза больше Всему виной избыток в рационе сахара и хлеба

Заболеваемость ожирением среди жителей России резко выросла. С 2011 по 2015 год диагноз «ожирение» стали ставить в два раза чаще. По словам диетологов, проблема обострилась в связи с неправильным питанием. Большинство россиян в рационе налегают на хлеб и сахар и забывают об овощах и молочных продуктах.

Согласно исследованию Роспотребнадзора в 2011 году ожирением страдали 123 человека из 100 тысяч, резкий рост был зафиксирован уже в 2013 году – 162 случая, а в 2015 году показатель подскочил почти в два раза до 284, 8, пишут «Известия». При этом служба прогнозирует, что в последующие годы число заболевших будет расти.

В антирейтинге регионов, чьим жителям чаще всего ставят диагноз «ожирение», Ненецкий АО – 1031,96 на 100 тысяч населения, Алтайский край – 975,9 и Пензенская область – 678,08.

Минздрав подтверждает, что число людей с болезненной тучностью растет. По данным министерства, в 2015 году ожирением страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м – 1,39 млн. В Федеральном исследовательском центре питания сообщили, что в России порядка 37 млн человек, имеющих избыточный вес. Впрочем, здесь речь идет не только о больных ожирением, но и о тех, чья масса тела лишь немного превышает норму. Избыточный вес есть у большей части россиян старше 30 лет: больше нормы весят около 60% женщин и 50% мужчин.

Главная причина роста заболеваемости кроется в несбалансированном питании. Так в среднем житель России съедает в год на 23 кг больше хлеба, чем рекомендуют диетологи, почти на 15 кг больше сахара. Тогда как овощей россияне употребляют почти на 30 кг меньше нормы, а молочных продуктов – на 90 кг.

Неправильное питание влияет не только на лишний вес, но и является причиной других опасных заболеваний, среди них новообразования, сахарный диабет, гипертензивная болезнь с преимущественным поражением сердца, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Обеспокоенность вызывает и тот факт, что растет проблема детского ожирения. Это, по мнению экспертов, связано с тем, что детей пичкают сахаром. В настоящее время ожирением страдают 2-6% несовершеннолетних.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.06.17

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