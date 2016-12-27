Московские школьники все чаще страдают от ожирения / …и здесь идем по западному образцу?

Публикации за 27.12.16

За последние 20 лет в Москве увеличилось число обращений по поводу ожирения среди детей и подростков. Как сообщила главный диетолог столицы Антонина Стародубова, в связи с этим в 2017 году готовится исследование по оценке распространения избыточной массы тела и ожирения среди школьников.

«В будущем году в Москве запланировано исследование по оценке распространения избыточной массы тела и ожирения среди школьников, которое обеспечит нас современными эпидемиологическими данными. Врачи-диетологи совместно с педиатрами будут оценивать физическое состояние учеников столичных школ», – сообщила Стародубова в интервью официальному порталу правительства Москвы.

Диетолог отметила, что в лечебно-профилактические учреждения Москвы все чаще обращаются пациенты с проблемой ожирения. При этом если число взрослых выросло только в 1,6 раза, то среди подростков эта цифра увеличилась в 4,9 раза, а среди детей – в 6,2 раз.

«Если говорить о гендерной предрасположенности, то ещё несколько лет назад в нашей стране для женщин проблемы с лишним весом были более характерны, чем для мужчин. По последним данным, российские мужчины всё чаще страдают от этого недуга», – сообщила врач.

По словам Стародубовой, такая тенденция внушает специалистам опасения, так как ожирение часто сопряжено с другими серьёзными заболеваниями или является их предвестником.

«У людей, имеющих избыточную массу тела и ожирение, повышен риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, проблем с суставами, некоторых онкологических заболеваний», – отметила диетолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.12.16

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