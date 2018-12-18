В России стали вдвое чаще есть фастфуд из экономии

В 2018 году россияне стали вдвое чаще посещать заведения быстрого питания. При этом средний чек в ресторанах такого типа снизился. По мнению экспертов, такое поведение обуславливается тем, что фастфуд становится выгодным по сравнению с приготовлением еды дома. В то же время подобный рацион идет вразрез со стремлением властей приучить население к здоровому образу жизни.

По данным исследования сервиса «Яндекс.Деньги», интерес россиян к фастфуду за год вырос в два раза, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег. Это можно объяснить тем, что торговые точки регулярно проводят промоакции, предлагая скидки и кэшбэк, пишут «Известия».

В целом потребительский спрос населения снижается, в такой ситуации граждане переориентируются на более демократичные по цене заведения общественного питания. Поужинать в кафе становится выгоднее, чем приготовить еду дома. «Затраты на пищевые товары и электроэнергию превышают аналогичные на фастфуд», – пояснил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.

Кроме того, интерес к ресторанам быстрого питания проявляет новое поколение. «Уже подросла молодежь, для которой привычно ходить по выходным в такие заведения. Если во времена СССР детей вели в кафе-мороженое, то теперь их водят в фастфуд», – говорят эксперты. Представители молодого поколения придают большое значение скорости обслуживания и удобству оплаты.

В то же время такая тенденция противоречит стремлению властей приобщить население к здоровому образу жизни. Блюда, которые предлагают в кафе и ресторанах быстрого питания, насыщены жирами и быстрыми углеводами, их частое употребление ведет к развитию ожирения и становится причиной многих заболеваний.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.18

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