Медведева попросили запретить продажу газировки и сладостей в школах

Российскому правительству следует запретить в образовательных учреждениях продажу газированных напитков и продуктов с повышенным содержанием сахара. Обращение с таким предложением главе кабмина Дмитрию Медведеву направил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

«Прошу вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажу несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, а также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

Парламентарий также одобрил идею введения акцизов на сладкие газированные напитки. «Безусловно, указанная мера окажет положительный эффект на профилактику заболеваний, связанных с ожирением, но одновременно в том случае, если получаемые от акцизных сборов средства будут направляться как раз на борьбу с этим недугом», – заявил Свищев.

Как писал «Новый День», в конце сентября комитет Госдумы по охране здоровья выступил с инициативой ввести запрет на законодательном уровне на продажу в школах вредной еды. Газировку, чипсы и шоколадные батончики хотят заменить фруктами и мармеладом.

«Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка», – заявил глава комитета Леонид Огуль.

По его словам, на смену вредной еде, до отказа набитой жиром и сахаром, в ассортимент школьных столовых и вендинговых аппаратов должны прийти соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир. «Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему сладко, и в итоге подсаживается на сахар», – пояснил представитель профильного комитета.

Огуль указал, что неправильное питание и лишний вес являются главными причинами заболеваний сердечно-сосудистой системы. «В 2017 году диагноз «ожирение» установлен двум миллионам россиян. И это лишь те, кто дошел до врачей. В 35 регионах число больных ожирением за год выросло на 10%», – отметил депутат.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.11.18

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