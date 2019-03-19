В Гарварде заявили о смертельной опасности сладких напитков

Ученые Гарвардского университета изучили пищевые привычки более ста тысяч человек и пришли к неутешительным выводам. Исследователи выяснили, что употребление напитков с сахаром серьезно повышает риск развития сердечнососудистых заболеваний, пишет MedicalXpress.

Медики провели анализ данных о питании более 80 тыс. женщин и почти 38 тыс. мужчин в 1986-2014 годах. Добровольцы дважды в год проходили опросы и раз в два года проходили медосмотр. Выяснилось, что употребление от одного до четырех сахаросодержащих напитков в месяц повышает риск преждевременной смерти на 1%, от двух до шести в неделю – на 6%, от одного до двух в день – на 14%, а два и более в день – на 21%.

При этом связь между употреблением сахаросодержащих напитков и смертностью была более выраженной у женщин, чем у мужчин. Отмечается, что увеличение вероятности такого исхода у любителей сладких напитков, составляло 31%. Каждая дополнительная порция повышала риск еще на 10%.

Ученые также пришли к выводу, что переход на напитки с сахарозаменителями значительно сокращает вероятность преждевременной смерти, однако чрезмерное их употребление (четыре и более порции в день) также способствует сокращению продолжительности жизни.

Как писал «Новый День», о вреде сладких напитков ученые Гарварда уже заявляли в конце 2017 года. Тогда они сообщили, что регулярное употребление фруктовых соков с высоким содержанием фруктозы, а также сладких продуктов в детском возрасте приводит к развитию астмы. Они пришли к выводу, что дети, регулярно употреблявшие фруктозу и сахар (в том числе с натуральными фруктовыми соками) на 77% чаще страдают астмой.

Эксперты подчеркивают, что данная зависимость была выявлена у детей с разным индексом массы тела. Кроме того, они определили, что на появление проблем с дыханием сказывается регулярное употребление сладких напитков во время беременности. «Помимо ранее известной связи ожирения с астмой мы обнаружили, что потребление сладких напитков и большого количество фруктозы также повышает риск появления этого заболевания. Мы пока не знаем, как именно сахар и фруктоза приводят к астме. Можно предположить, что эти соединения провоцируют воспаления, которые могут влиять на развитие легких», – отметил один из авторов исследования Шерил Рифас-Шиман

Вашингтон, Иван Гридин

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