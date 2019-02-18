В Минздраве готовы обсудить введение штрафов за жирную талию

В Минздраве России намерены обсудить введение штрафов в отношении работодателей за недостаточно стройную талию у сотрудников. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

Министр здравоохранения отметила, что «особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались» (цитата по «Интерфаксу»). При этом Скворцова пообещала, что в Минздраве «обязательно обсудят» идею измерения охвата талии как одного из способов профилактики производственного здоровья.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ее ведомство изучило опыт Японии, где закон запрещает иметь мужчинам окружность талии более 90 см, а женщинам – более 80 см. По ее словам, граждан с размером талии, превышающим норму, отправляют на сеансы консультирования по поводу снижения веса. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 млн долларов, указала Попова.

Насколько этот опыт «приемлем для России, для российский граждан – это вопрос, который мы будем обсуждать в течение первого года работы по нацпроектам этого года», добавила она. «И это будет очевидно по результатам тех мониторинговых исследований, того контроля качества продукции, который мы сегодня ведем», – резюмировала чиновница. При этом Попова подчеркнула, что пока преждевременно говорить о том, что на работодателей будут накладывать штрафы за превышение определенного размера талии у сотрудников.

В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в парламенте не поддержат «идею наказывать людей за заболевание». «Профилактика и пропаганда – это должно ставиться во главу угла», – отметил депутат в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщал «Новый День», в России в возрастной группе 25-39 лет лишний вес зафиксирован у 42% жителей, а старше 55 лет – у 77%. Избыточная масса тела встречается сейчас почти у каждого пятого ребенка дошкольного и школьного возраста, а ожирением страдают 300 тысяч – это более 1% детей. Среди молодежи 16-24 лет этот показатель составляет 6%, а избыточная масса тела отмечена у 17%.

Показатель заболеваемости ожирением ежегодно растет на 10-13%, и, по оценкам специалистов, тенденция в ближайшие годы сохранится.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.02.19

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