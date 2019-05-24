Диетолог рассказал о правилах выбора и пользе шавермы

Эксперты по правильному питанию рассказали, какую шаурму можно считать здоровым питанием. Специалисты Роспотребнадзора бьют тревогу – за последние 8 лет в России зафиксирован двукратный рост числа людей с диагнозом «ожирение». Почти 14% мужчин и 26% женщин страдают от избыточного веса, и их число продолжает увеличиваться. Отмечается, что такие люди потребляют много жира и недостаточное количество белка.

Зачастую несбалансированный рацион обусловлен нехваткой времени, из-за которой люди питаются фастфудом. Если времени на полноценный прием пищи нет, то диетологи советуют брать с собой еду для перекуса. Особенно хороши в этом случае кисломолочные продукты без сахара или несладкие овощи и фрукты.

Что же касается шавермы, то, по словам врача-диетолога Сергея Обложко, в ней есть все необходимое для организма, однако стоит отказаться от большого количества жиров в ней, попросив об этом повара. «Производители шаурмы норовят добавить в нее как можно больше масла, но можно попросить их этого не делать», – цитирует эксперта РИА «Новости». Кроме того, диетолог предлагает не есть кончики шавермы, где лаваш сложен в несколько раз, чтобы не употреблять лишнее количество мучного.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.19

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