В хлебе обнаружили опасную для здоровья добавку

Ученые обнаружили, что употребление пропионата, который используется при изготовлении хлебобулочных изделий для борьбы с плесенью, приводит к гормональным нарушениям, усиливает риск ожирения и диабета.

Исследователи Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете провели опыты на лабораторных мышах, пишет журнал Science Translational Medicine. В организм грызунов вводили пропионат, а затем наблюдали за их состоянием. Выяснилось, что вещество провоцирует выработку глюкагона, норадреналина и белка-переносчика жирных кислот. В результате печень мышей производила больше глюкозы, у них появились признаки сахарного диабета.

Во втором эксперименте участвовали люди. Добровольцам давали с пищей один грамм пропионата. Оказалось, что такое питание также увеличивало выработку гормонов, провоцирующих метаболические нарушения.

По статистике, в мире более 400 млн человек страдают от диабета. С каждым годом число больных только растет, несмотря на меры профилактики.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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