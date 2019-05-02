Ученые открыли новый продукт, предотвращающий ожирение

Японские ученые выяснили, что уровень ожирения значительно ниже в странах, где жители потребляют большое количество риса. Об этом сообщает портал EurekAlert со ссылкой на исследование специалистов из Киото.

Ученые изучили рацион жителей 136 стран и выявили связь между регулярным употреблением риса и снижением риска ожирения. В тех регионах, где люди в среднем употребляли около 150 граммов этой крупы ежедневно, население оказалось более стройным. Те, кто съедал в среднем по 14 граммов риса в день, имели излишний вес.

В ходе исследования в расчет брали также такие факторы, как уровень жизни, расходы на здравоохранение, образование, общее потребление энергии, ВВП той или иной страны.

По словам профессора Томоко Имаи из Женского колледжа гуманитарных наук Doshisha, проблема ожирения неактуальна в странах, где рис относится к основным продуктам питания. «Японская кухня или азиатская диета, в основе которой лежит употребление риса, может помочь предотвратить ожирение», – указал исследователь.

Специалисты предположили, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в рисе, могут усиливать чувство сытости и предотвращать переедание. Тем не менее они предупредили о риске развития метаболического синдрома и диабета у людей, употребляющих слишком много риса.

В то же время ученые указывают, что исследование не установило причинно-следственной связи между потреблением риса на уровне страны и ожирением. В связи с этим требуется дальнейшее изучение этого вопроса, подчеркнули они.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.04.19

На Средний Урал привезли клещей из Саратова и Крыма. / В Зауралье пустят в дело деньги, найденные после проверок больниц. / Это безопаснее – глава столичного Роспотребнадзора о готовом школьном питании. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»