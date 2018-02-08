Ученые: Пиво спасет от ожирения, диабета и высокого давления

Ученые обнаружили новые полезные свойства пива. Оказалось, что ксантогумол, который содержится в одном из трех обязательных ингредиентов пенного напитка, – хмеле – весьма полезен в борьбе с избыточным весом, повышенным артериальным давлением и даже диабетом. Такие выводы содержатся итогах исследования, проведенного биологами Университета штата Орегон в США. Научная статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследование проводилось на мышах, которых держали на «западной диете» с повышенным содержанием жиров, что привело к избыточной массе тела грызунов. В итоге у животных был выявлен целый ряд проблем со здоровьем, среди которых ожирение, повышенное кровяное давление.

Затем ученые давали ожиревшим мышам гидрогенизированные производные ксантогумола. В итоге у подопытных наблюдалось снижение инсулинорезистентности. Повышение показателей данного фактора влечет за собой возникновение диабета второго типа. Кроме того, у мышей подавлялась восприимчивость к лептину, который контролирует чувство голода в организме.

В результате мыши, получавшие ксантогумол, быстрее ощущали насыщение при употреблении пищи и, соответственно, меньше ели, что нивелировало высокое содержание жиров в их диете. Стоит отметить, что на людях аналогичное исследование не проводилось. В любом случае, если вы решили перейти на «пивную диету», помните, что злоупотреблять пенным напитком не стоит, а сорта нужно выбирать с большим содержанием хмеля (следовательно, ксантогумола), например, дважды и более раз охмеленные.

Как напоминает РИА «Новости», ранее японские ученые доказали, что перекусы на ходу и быстрый темп приема пищи приводят к развитию метаболического синдрома, который вызывает ряд осложнений для организма, среди которых склонность к тромбообразованию, артериальная гипертензия и ожирение.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.02.18

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