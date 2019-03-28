Жители России злоупотребляют сахаром, в два раза превышая норму

В 2018 году потребление сахара в России почти в два раза превысило рекомендованные Минздравом лимиты. Об этом сообщили в Минсельхозе.

Медики советуют не налегать на сладкое. Рекомендованная норма на человека – 24 кг в год. Россияне в прошлом году превысили этот уровень почти в два раза – 39,4 кг.

Потребление мяса и мясопродуктов оказалось чуть выше нормы – 75,1 кг вместо 73 кг. При этом сохраняется недобор молочных продуктов, которых рекомендуется употреблять 325 кг в год, тогда как граждане в среднем съедают 225,2 кг молочки, передает RT.

Минздрав ведет активную работу по снижению снижению потребления сахара среди россиян. «Всемирная организация здравоохранения уже давно признала избыточное потребление сахара серьезным риском для здоровья человека, наряду с солью и трансжирами. К сожалению, люди об этом не задумываются, не считают количество сахара в кондитерских изделиях (а его там крайне много). Кроме того, многие готовые продукты в магазине содержат огромное количество сахара, но мало кто читает этикетки», – говорят диетологи.

По словам экспертов, ограничивать потребление сахара необходимо с самого детства, тогда внимательное отношение к питанию снизит риск возникновения диабета и ожирения в будущем.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.03.19

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