Ученые определили главный фактор развития ожирения у детей

Ученые выяснили, что риск ожирения выше у новорожденных, которые находятся на искусственном вскармливании или получающие грудное вскармливание лишь эпизодически, сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения», – заявил директор отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни ЕРБ ВОЗ.

Исследование показало, что избыточным весом страдает каждый пятый ребенок в Европе. При этом из 13,7 млн детей младшего школьного возраста (6-9 лет), проживающих в 21 стране-участнице исследования, крайнюю степень ожирения имеют почти 400 тысяч.

В связи с этим ВОЗ рекомендует практиковать исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни ребенка.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.05.19

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