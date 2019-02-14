Размер талии будет устанавливать Госдума? Роспотребнадзор озаботился физическими параметрами россиян

Роспотребнадзор озаботился физическими параметрами россиян: не исключено, что скоро объем талии гражданина РФ будет устанавливаться законодательно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках нацпроекта «Демография» предполагается изменить систему питания в стране. Сегодня в России едят много мучного и сладкого, но мало – фруктов и овощей, а рыбу предпочитают заменять колбасой и сосисками.

Все это ведет к набору массы тела, а ожирение приводит к серьезным патологиям – в первую очередь, заболеваниям сердца и сосудов.

Избыточная масса тела встречается сейчас уже почти у каждого пятого ребенка дошкольного и школьного возраста, а ожирением страдают 300 тысяч – это более 1% детей. Среди молодежи 16-24 лет этот показатель составляет уже 6%, а избыточная масса тела отмечена у 17%.

В возрастной группе 25 – 39 лет лишний вес зафиксирован у 42% жителей России, а старше 55 лет – у 77%.

Показатель заболеваемости ожирением ежегодно растет на 10% -13%, и, по оценкам специалистов, тенденция в ближайшие годы сохранится.

«В контексте питания мы очень внимательно изучили опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни, стран, которые понимают связь питания с состоянием здоровья и продолжительностью жизни и реагируют на это. Например, в Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год, – цитирует РИА «Новости» главу Роспотребнадзора Анну Попову. – Правительство заявляет, что правовая максимальная окружность талии для мужчин составляет примерно 90 см, в то время как для женщин это около 80 см. В Японии считается незаконным иметь талию более 36 дюймов (91,5см) у мужчин, в то время как средний мужчина в Америке имеет размер талии около 40 дюймов (около 102 см). Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым он обязан посещать регулярные сеансы консультирования. Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19 миллионов долларов».

Попова отмечает, что люди с индексом массы тела свыше 35 не имеют шансов получить гражданство Новой Зеландии, так как не сооветствуют необходимо предъявить справку о том, что ваш индекс массы тела не превышает 35. Люди с высоким индексом массы тела не отвечают нормам национальной политики здравоохранения, так как они связаны с долгосрочными рисками, в том числе и финансовыми, для системы охраны здоровья.

«Мы изучаем пример других стран, которым удалось добиться серьезных результатов в этом направлении, – продолжает Попова. – Насколько он приемлем для России, для российский граждан – это вопрос, который мы будем обсуждать в течение первого года работы по нацпроектам этого года. И это будет очевидно по результатам тех мониторинговых исследований, того контроля качества продукции, который мы сегодня ведем».

Добавим, что средний рост японских мужчин, согласно статистике, – 171 см, женщин – 158. При таком росте объем талии 90 и 80 см сигнализирует об избыточном весе. В России, по данным 2013 года, у мужчин средний рост 178 см, у женщин – 166. И то, что у японцев считается преступлением, в России укладывается в пределы нормы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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