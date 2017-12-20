Ученые: Сладкие соки способствуют развитию тяжелой болезни у детей

Регулярное употребление фруктовых соков с высоким содержанием фруктозы, а также сладких продуктов в детском возрасте приводит к развитию астмы. Таковы результаты исследования, проведенного медиками из Гарвардского университета в США, пишет Daily Mail.

Ученые проанализировали рацион питания 1068 матерей и их детей, состояние их здоровья для определения связи между заболеваемостью астмой и употреблением сладких напитков. Выводы исследователей оказались неутешительны. Они пришли к выводу, что дети, регулярно употреблявшие фруктозу и сахар (в том числе с натуральными фруктовыми соками) на 77% чаще страдают астмой.

Эксперты подчеркивают, что данная зависимость была выявлена у детей с разным индексом массы тела. Кроме того, они определили, что на появление проблем с дыханием сказывается регулярное употребление сладких напитков во время беременности. «Помимо ранее известной связи ожирения с астмой мы обнаружили, что потребление сладких напитков и большого количество фруктозы также повышает риск появления этого заболевания. Мы пока не знаем, как именно сахар и фруктоза приводят к астме. Можно предположить, что эти соединения провоцируют воспаления, которые могут влиять на развитие легких», – отметил один из авторов исследования Шерил Рифас-Шиман

Как напоминает РИА «Новости», ранее ученые установили, что от астмы чаще страдают женщины, так как их половые гормоны не блокируют воспаления и не замедляют выделение слизи легкими, как это делает тестостерон.

Как писал «Новый День», в начале ноября ученые, исследующие развитие астмы, заявили об интересном открытии. Оказалось, что кошки позволяют защитить новорожденного ребенка от развития у него этого опасного заболевания. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского центра исследований детской астмы (COPSAC).

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.12.17

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