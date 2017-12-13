Осторожно, новогодняя елка! Может грозить удушьем и бесплодием

Новогодняя ель, как живая, так и искусственная, может сильно навредить здоровью. Деревья способны вызвать многие заболевания, в том числе сыпь, приступы удушья и даже повлиять на потенцию. Такие результаты показали елочные рейды по городам России, передает телеканал «РЕН ТВ».

Как сообщается, «нелегальные» живые елки богаты насекомыми. При их покупке нужно приготовиться к тому, что вредители – сибирский шелкопряд, черные еловые и сосновые усачи малые и большие – тоже окажутся в квартире.

Кроме того, под корой дерева может находиться грибок, который в дом занесет плесень, которая раздражает слизистую оболочку и провоцирует астму.

Искусственные ели тоже имеют свои минусы – в них заложена часть таблицы Менделеева. В состав ствола и веток добавляются свинец, олово и барий, испарения которых подавляют выработку тестостерона, что грозит импотенцией и даже бесплодием.

Эксперты советуют только что купленную искусственную елку пару дней подержать на балконе, а помещение, когда ее установят, чаще проветривать. Но от елки лучше отказаться, если стал ощутим химический запах.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.12.17

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