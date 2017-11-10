Медики: Кошки способны спасти новорожденных от хронической болезни

Кошки позволяют защитить новорожденного ребенка от развития у него астмы. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского центра исследований детской астмы (COPSAC). Отчет о проведенном исследовании опубликован в издании Journal of Allergy and Clinical Immunology. Основные положения публикации приводит РИА «Новости».

Ученые наблюдали 377 детей из «группы риска» по астме, подробная изучая множество параметров их здоровья и условий жизни. Они обратили внимание, что вариация ТТ-генотипа, ответственная за развитие болезни, «деактивируется» в присутствии кошек. При этом наличие дома собаки на те же самые гены влияния не оказывает.

По словам ведущего автора исследования Якоба Стокхольма, это может быть связано с грибками и бактериями, живущими в организме кошек, а также вирусами, которые питомцы приносят домой. Точного ответа на вопрос, как кошки влияют на гены человека, у ученых пока нет. «Если мы сможем объяснить эти механизмы, их можно будет изолировать и защитить от заболевания», – отметил Стокхольм.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 10.11.17

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