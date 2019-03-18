Ученые назвали вызывающие болезни и преждевременную смерть продукты

Ученые Северо-Западного университета в США назвали продукты, частое употребление которых повышает риск развития сердечнососудистых заболеваний и преждевременной смерти. Новое исследование показало, что людям не следует употреблять много яиц и других продуктов с высоким содержанием холестерина, пишет MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе шести исследований, в которых участвовали без малого 30 тыс. человек. Добровольцы заполняли анкеты о своих кулинарных привычках. Ученые наблюдали за состоянием их здоровья на протяжении 31-летнего периода.

В итоге удалось выяснить, что ежедневное употребление 300 миллиграммов пищевого холестерина сулит увеличение вероятности развития сердечнососудистых заболеваний на 17% и преждевременной смерти на 18%. Это не зависело от потребления насыщенных и других жиров.

Кроме того, считают ученые, 3-4 яйца в неделю повышают риск сердечнососудистых заболеваний на 6% и преждевременной смерти – на 8%. В связи с этим, отмечают эксперты, людям следует ограничивать потребление богатых холестерином продуктов, включая яйца и красное мясо.

Впрочем, подчеркивают медики, полный отказ от таких продуктов чрезвычайно нежелателен, так как они содержат важные питательные вещества, включая незаменимые аминокислоты, железо и холин.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.03.19

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