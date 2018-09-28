В российских школах хотят законом запретить продавать чипсы и газировку

В Госдуме предложили ввести запрет на законодательном уровне на продажу в школах вредной еды. Газировку, чипсы и шоколадные батончики хотят заменить фруктами и мармеладом.

С инициативой выступил думский комитет по охране здоровья, передает «Интерфакс». «Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка», – заявил глава комитета Леонид Огуль на выездном заседании в Астрахани.

По его словам, на смену вредной еде, до отказа набитой жиром и сахаром, в ассортимент школьных столовых и вендинговых аппаратов должны прийти соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир. «Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему сладко, и в итоге подсаживается на сахар», – пояснил представитель профильного комитета.

Огуль указал, что неправильное питание и лишний вес являются главными причинами заболеваний сердечно-сосудистой системы. «В 2017 году диагноз «ожирение» установлен двум миллионам россиян. И это лишь те, кто дошел до врачей. В 35 регионах число больных ожирением за год выросло на 10%", – отметил депутат.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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