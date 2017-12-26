Медики: Газировка может убить

Ученые Европейской ассоциации проблем ожирения опубликовали доклад, посвященный влиянию сладких газированных напитков на организм человека. Исследование показало, что газировка способна нанести реальный вред здоровью человека. Виной тому так называемы пустые калории. В связи с этим эксперты рекомендовали производителям прохладительных напитков снизить их число.

Авторы исследования считают, что частое употребление газированной воды приводит к тяжелым и иногда неизлечимым формам ожирения. Излишний вес в свою очередь провоцирует развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердца. Помимо этого, существует повышенный риск внесосудистого накопления жидкости – частой причины остановки сердца, пишет runews24.ru.

Москва, Иван Гридин

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