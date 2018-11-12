В России хотят ввести акциз на газировку

В целях борьбы с ожирением экспертный совет при правительстве предлагает ввести акцизы на газированные безалкогольные напитки. Минздрав идею поддержал, а производители высказались против. По их мнению, россияне потребляют не так много газировки, чтобы она могла влиять на общие показатели здоровья, при этом новый налог может спровоцировать сокращение производства, из-за чего многие люди потеряют работу.

По прогнозам экспертов, введение акциза спровоцирует рост цен в среднем на 20%, пишут «Известия». Это беспрецедентная мера, так как ранее пищевые продукты акцизами не облагались – они взимаются только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта.

В Минздраве подчеркнули, что взимание налога с сахаросодержащих напитков рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения как эффективная мера при борьбе с неинфекционными заболеваниями. Считается, что это будет способствовать переходу граждан на правильное питание – сегодня в России ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает 2 млн человек. «В этой связи мы поддерживаем такие ограничения», – отметили в Минздраве, добавив, что конкретные шаги находятся на стадии обсуждения.

В свою очередь бизнес выступает против подобных ограничений. В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод заявили, что считают ввод акциза «безосновательной дискриминационной для категории мерой». По оценкам бизнеса, безалкогольные сахаросодержащие напитки составляют в рационе россиян менее 2% от рекомендованной суточной нормы потребления калорий. А уровень их потребления – один из самых низких в Европе.

В то же время введение акциза скажется на конкурентоспособности отечественных производителей. Отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, и инвестиций в основной капитал, а также – со снижением объемов производства и сокращением количества рабочих мест.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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