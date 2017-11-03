Ученые: газировка является причиной смертельных заболеваний

Исследователи из ЮАР выяснили, что регулярное употребление газированных напитков негативно сказывается на здоровье. Газвода становится причиной болезней, которые ежегодно уносят жизни 19 миллионов человек во все мире.

Наиболее опасный компонент газировки – сахар. В баночке напитка объемом 0,33 литра находится 39 грамм или восемь чайных ложек сахара. При этом норма для взрослого человека составляет 25 грамм в сутки, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Стелленбосского университета.

Ученые проанализировали состояние здоровья добровольцев, которые употребляли газированные напитки на протяжении 10 недель не менее пяти раз в неделю. В результате у испытуемых на 17% снизилось восприятия инсулина, они жаловались на гипертонию и сердечно-сосудистые болезни.

Сладкие напитки в ежедневном рационе повышают риск развития диабета второго типа и метаболического синдрома, приводят к проблемам с лишним весом, нарушению углеводного обмена и артериальной гипертензии. По данным ООН, от этих заболеваний в год умирает до 19 млн человек.

Кейптаун, Зоя Осколкова

Кейптаун. Другие новости 02.11.17

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