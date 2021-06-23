В кабмине России снова предложили ввести акцизы на сладкие напитки

Правительство России дало поручение ведомствам проработать вопрос введения акциза на сладкие напитки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей Минсельхоза и Минфина. При этом источники назвали разные цели введения нового сбора – пополнение государственной казны и забота о здоровье россиян.

По данным собеседников издания, эта идея обсуждалась на совещании у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко. По итогам совещания министерствам поручили предложить критерии «отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным».

Власти рассматривают два варианта ставки акциза – в зависимости от стоимости напитка или от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор оценивается в 10-20 млрд рублей.

В то же время, как отмечается, окончательное решение еще не принято. По словам представителя Минфина, вопрос требует проработки. Инициативу не одобряет Минсельхоз, так как, по мнению ведомства, это создает риск роста цен и снижения объемов производства, указывают источники. Кроме того, введение акциза может привести к появлению нелегального рынка напитков. В итоге все эти факторы могут свести к нулю эффект от пополнения бюджета за счет нового сбора.

Союз производителей соков, воды и напитков, в который входят Coca-Cola, PepsiCo, ГК «Черноголовка», выступил против инициативы. По словам президента союза Максима Новикова, на напитки приходится меньше 2% потребления сахара в России. Более того, производители напитков уже добровольно сокращают содержание сахара в соответствии с подписанным в 2019 году кодексом добровольных обязательств. Один из его пунктов касается снижения сахара в среднем на 10% до конца 2024 года.

Надо отметить, что идея ввести акциза на сладкие напитки впервые была озвучена в 2016 году. Минфин тогда предложил установить сбор в размере 5 руб. за литр. Однако меру отложили из-за опасений, что в экономический кризис это могло больно ударить по бизнесу.

Спустя два года экспертный совет при правительстве предложил вернуться к обсуждению этого вопроса. Идею поддержал Минздрав, однако производители высказались против. По их мнению, россияне потребляют не так много сладкой газировки, чтобы она могла влиять на общие показатели здоровья. При этом новый налог может спровоцировать сокращение производства, из-за чего многие люди потеряют работу, предупредили они.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.06.21

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