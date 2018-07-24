Минздрав назвал регионы России с самыми толстыми жителями

Министерство здравоохранения России бьет тревогу, несмотря на различные программы по борьбе с избыточной массой тела все больше граждан страдают от лишнего веса. В 2017 году число россиян, у которых диагностировали ожирение, достигло 2 млн, или 1,3% от населения страны.

Чаще всего болезненный лишний вес встречается у жителей Алтайского края. Как следует из ежегодного статистического сборника Минздрава, у 5,4% населения края диагностировано ожирение. На втором месте Магаданская область с 3,4%, на третьем – Курганская с 2,8%, передает РБК.

В 35 регионах России из 85 за год увеличилось число жителей, страдающих от этого недуга. Наибольший рост показали Кабардино-Балкария, Курская, Смоленская, Ивановская, Костромская, Ульяновская, Калужская и Ярославская области. Только в шести субъектах число пациентов с ожирением снизилось.

Что касается детей, то здесь ситуация удручающая в Еврейской автономной области, где более половины всех пациентов с ожирением – это жители в возрасте от 0 до 17 лет. Еще в 14 регионах более трети страдающих от лишнего веса граждан – это дети и подростки. По словам диетологов, проблема с несовершеннолетними усугубляется их толстыми родителями – детей закармливают взрослые, сами страдающие ожирением.

Более того, медики признают, что проблема может быть еще масштабнее, и главная причина кроется в отсутствии системного образования в вопросах здорового питания. «Женщина еще не стала беременной, а уже должна знать все основы здорового питания для будущего ребенка. Пищевые привычки формируются бабушками, дедушками, мамами, папами. Чуть что – дают сладкое, чтобы ребенок не плакал», – указывают диетологи.

Эксперты напоминают, что здоровое питание и физическая активность – два фактора, которые могут улучшить ситуацию с ожирением и сопутствующими заболеваниями: «Человек должен понимать, что если съел два пирожных, это надо два часа ходить или час бегать, чтобы потратить энергию».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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