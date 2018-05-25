Ученые назвали сроки тотального ожирения землян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что к 2045 году ожирением будет страдать 25% населения Земли, а каждый восьмой человек будет болен сахарным диабетом второго типа, сообщает портал EurekAlert!.

Неутешительные выводы сделала международная группа ученых. Они представили результаты исследования на Европейском конгрессе по ожирению, который состоялся в Вене. Исследователи установили, что с 2017 года доля страдающих от ожирения может вырасти с 14 до 25% к 2045 году. Диабетом за это время начнет болеть на 11,7% людей больше.

Как писал «Новый День», ученые сделали любопытное открытие, которое поможет любителям вкусно поесть не набирать лишний вес. Исследователи подметили, что люди старшего поколения реже страдают от ожирения, чем представители молодежи, а обоняние у них притупляется.

Ученые из больницы Хашарон в Петах-Тиква (Израиль) предположили, что слабое обоняние снижает аппетит. Они разработали специальные силиконовые затычки для носа, которые препятствуют проникновению запахов в нос. Изобретение было протестировано на добровольцах.

Выяснилось, что затычки весьма эффективны при борьбе с излишним весом. В частности, у добровольцев, которые использовали эти приспособления, за несколько месяцев вес уменьшился на 8%. Кроме того, у них снизились концентрация инсулина в крови и артериальное давление. Также их стало меньше тянуть на сладкое.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.05.18

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