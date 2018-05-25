Ожирение во младенчестве приводит к умственным проблемам

Избыточный вес в раннем возрасте негативно влияет на развитие ребенка в дальнейшем, пишет журнал Obesity. Американские ученые взвешивали детей в возрасте до двух лет, а потом проверяли и их когнитивные способности в пять и восемь лет. Выяснилось, что ожирение во младенчестве ухудшает память и пространственное мышление в более позднем возрасте.

На сегодняшний день остается непонятно, как ожирение влияет на процесс раннего детского развития головного мозга и на становление первых когнитивных функций. Эта проблема заинтересовала ученых Брауновского университета. Руководство над исследованием, в котором приняли участие 223 ребенка, взял на себя Джозеф Браун (Joseph Braun).

После взвешивания в возрасте до двух лет детей вновь взвесили в пяти и восьмилетнем возрасте, а также провели с ними серию стандартизированных тестов на когнитивных функций: речь, время реакции на появление визуального стимула, обработка звуковых стимулов, функционирование рабочей памяти. Кроме того, детям необходимо было пройти адаптированную компьютерную версию водного лабиринта Морриса, в классической версии которого лабораторной мыши необходимо найти платформу в чане с водой, ориентируясь на внешние указатели. Такой эксперимент направлен на оценку как процесса принятия решений, так и работу пространственной памяти.

В итоге ученые выяснили, что при повышении веса ребенка в младенчестве на одно стандартное отклонение его общий уровень интеллекта в дальнейшем был меньше на 1,4 стандартных отклонения, пространственное восприятие – на 1,7, а рабочая память – на 2,4 стандартных отклонения по сравнению с детьми, чей вес в младенчестве был в пределах нормы. Все остальные взаимосвязи были статистически незначимыми.

Ученые пришли к выводу, что здоровый образ жизни очень важен на этапе раннего развития ребенка, что особенно важно так как число детей с лишний весом с каждым годом растет, пишет N+1.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.05.18

В санатории «Мисхор» некому кормить отдыхающих. Предприниматели не хотят сотрудничать с крупнейшей здравницей Крыма. / Ученые выяснили, сколько спать, чтобы жить дольше. / Вину за демографический кризис в России возложили на мужчин. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»