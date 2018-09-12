Ученые: лишний вес делает людей глупее

Американские ученые провели эксперимент и доказали, что ожирение влияет на умственные способности. С лишним весом в организме появляется большое количество клеток, снижающих умственную деятельность.

Исследование ученых США опубликовал журнал Science News. Лабораторных мышей разделили на две группы. Грызунов из первой группы закармливали калорийной пищей, животные из второй группы питались нормально.

Через три месяца мыши-обжоры были почти вполовину толще, чем грызуны из второй группы. Тогда ученые подвергли их различным испытаниям, в том числе запускали их в лабиринт.

Исследователи подчеркивают, что животные, страдающие ожирением, не просто медленнее двигались, но значительно хуже соображали. Анализ показал, что в организмах подопытных с лишним весом появилось больше микроглий – клеток, которые влияют на умственную деятельность и могут тормозить сигналы в мозге.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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