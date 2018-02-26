Ученые рассказали, кто попал в поколение толстяков

Британские ученые выяснили, что так называемые миллениалы более склонны к набору лишнего веса, чем предыдущее поколение. Им даже не помогает увлечение трендами здорового питания.

По результатам исследования, проведенного благотворительной организацией Cancer Research UK, более 70% людей, родившихся в период с начала 1980-х по середину 1990-х годов, будут страдать от лишнего веса в возрасте от 35 до 44 лет. На порядок ниже (около 50%) показатель ожирения среди тех, что родился с 1945 по 1955 годы, пишет РИА «Новости».

Таким образом, миллениалы – поколение, которое больше всего страдает от избыточного веса, с момента начала текущего учета, отмечают ученые. При этом представители этого поколения следуют трендам здорового питания, однако исследователи советуют им обратить внимание на сбалансированную диету. «Лучший способ сохранить здоровый вес – есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды», – подчеркивают ученые.

В организации напомнили, что ожирение связано с онкологическими заболеваниями 13 разновидностей. Речь идет о раке груди, кишечника и почек.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 23.02.18

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