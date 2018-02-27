Россия стремительно толстеет: молодежи с ожирением стало втрое больше

Исследование ВШЭ показало, что жители России продолжают набирать лишний вес. Даже среди молодежи, где процент людей с избыточной массой тела был традиционно низким, в три раза выросло число больных ожирением. При этом россияне считают свой рацион здоровым, что расходится в данными статистики. В целом от лишнего веса страдают более половины населения всех возрастов.

В основе исследования лежат данные социологических опросов, проведенных специалистами «Левада-центра» по заказу ВШЭ, пишут «Известия». Лишний вес определяли по индексу массы тела (ИМТ), который зависит от роста человека и его веса.

Выяснилось, что среди граждан 16-24 лет доля людей с избыточным весом выросла с 13 до 17%, тогда как число молодых людей с ожирением увеличилось втрое – с 2 до 6%. Чем старше россиянин, тем выше вероятность, что его вес не соответствует норме. Так в возрастной группе 25-39 лет лишние килограммы, включая ожирение, есть у 42%, у людей 40-54 лет – у 65%, среди россиян старше 55 – у 77%. В целом лишний вес, по данным на 2017 год, есть у 55% живущих в России.

При этом население не считает, что избыточный вес связан с нездоровым питанием. «Избыточная масса тела не является, по мнению населения, признаком и/или следствием неправильного питания. В среднем респонденты с избыточным весом и даже ожирением практически столь же часто оценивают свое питание как «качественное и правильное», как и респонденты с нормальным показателем массы тела (43 и 45% соответственно)», – говорится в исследовании.

Специалисты полагают, что граждане попросту не умеют грамотно формировать меню. Согласно данным Росстата, россияне потребляют сахара на 16% больше нормы, при этом потребление молочных продуктов остается недостаточным. Около половины жителей России вообще не читают этикетки продуктов, то есть попросту не знают, что они едят.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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