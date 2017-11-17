Российскую армию избавят от толстяков

Министерство обороны РФ отстранит от службы военнослужащих, страдающих ожирением. Соответствующая директива была разослана ответственным по кадрам всех военных частей, сообщил источник РИА «Новости».

«Да, это правда. Была такая директива – всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение», – сказал собеседник издания. Предположительно, в списке оказались военные, у которых диагностирована третья и четвертая степень ожирения.

Вероятно, военнослужащих отравят на врачебную комиссию, которая определит, годны ли они продолжать службу в рядах российской армии.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.11.17

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