российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 ноября 2017, 16:25 мск

Общество

Российскую армию избавят от толстяков

Российскую армию избавят от толстяков

Министерство обороны РФ отстранит от службы военнослужащих, страдающих ожирением. Соответствующая директива была разослана ответственным по кадрам всех военных частей, сообщил источник РИА «Новости».

«Да, это правда. Была такая директива – всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение», – сказал собеседник издания. Предположительно, в списке оказались военные, у которых диагностирована третья и четвертая степень ожирения.

Вероятно, военнослужащих отравят на врачебную комиссию, которая определит, годны ли они продолжать службу в рядах российской армии.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.11.17

В разгар отопительного сезона «Уралсевергаз» потребовал с ядерного ФГУП «Уралэлектрохимприбор» десятки миллионов рублей. / Авиадебоширам полет запрещен: Госдума окончательно одобрила закон о «черных списках» буйных пассажиров. / Работники УВЗ снова готовятся судиться с корпорацией. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия,

Новости партнеров

Общество, все новости

Москва /

Вскрытие показало: каждый четвертый диагноз в РФ ставится неверно

Екатеринбург /

В разгар отопительного сезона «Уралсевергаз» потребовал с ядерного ФГУП «Уралэлектрохимприбор» десятки миллионов рублей

Москва /

Авиадебоширам полет запрещен: Госдума окончательно одобрила закон о «черных списках» буйных пассажиров

Екатеринбург /

Работники УВЗ снова готовятся судиться с корпорацией

Екатеринбург /

«Взорвать бомбу – тогда все увидят, что мы долетели»: московский астроном о покорении Луны и сюрпризах для космических туристов

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости