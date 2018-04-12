Две стороны одного гена: «стройный сладкоежка-алкоголик» или «упитанный любитель поесть»

Ученые выявили вариант (аллель) человеческого гена FGF21, способствующий повышенному артериальному давлению на фоне высокого потребления сахара и алкоголя при склонности к незначительным жировым отложениям. Исследование, в котором участвовали 500 тысяч человек, провела группа ученых Эксетерского университета Великобритании под руководством Тимоти Фрейлинга. Его результаты опубликованы в журнале Cell Reports.

Ген FGF21 – гормон, выделяемый печенью, отвечает за высокую чувствительность к инсулину. Он стимулирует поглощение глюкозы жировыми клетками, понижая уровень сахара в крови. Он влияет и на гипоталамус, подавляя позывы к употреблению сахара и алкоголя. Исследователи выявили повышенный уровень данного гормона у участников эксперимента с неалкогольной жировой болезнью печени, а также у людей с ожирением. В итоге они пришли к выводу, что ткани их организма не восприимчивы к гормону.

Ученые выяснили, что 45% людей есть вариация аллели гена FGF21, что объясняет высокое потребление сахара и алкоголя и низкое – белков и жиров. В итоге люди не склонны к ожирению. Также эта вариация объясняет высокое кровяное давление, причем эта зависимость сохраняется с поправкой на курение, потребление алкоголя и соли.

Как передает «Лента.ру», по словам исследователей, поиск ассоциаций между различными аллелями и их фенотипическими проявлениями позволят объяснить, почему снижается эффективность лекарственных препаратов, направленных на тот или иной ген.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 12.04.18

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