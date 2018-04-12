Ученые выявили провоцирующих ожирение микробов

Американские ученые обнаружили, что в кишечнике живут бактерии, которые ускоряют всасывание жиров и провоцируют ожирение. При неправильном питании такие микробы со временем вытесняют другие микроорганизмы, что приводит к еще большему набору лишнего веса.

Специалисты университета Чикаго (США) провели опыты на мышах. Грызунов разделили на три группы. Животные с очищенной микрофлорой кишечника почти не набирали лишний вес. В их крови практически отсутствовал холестерин и другие типы жировых молекул, тогда как в их экскрементах их доля была необычно высокой.

В двух других группах мыши постепенно толстели, несмотря на то, что одни питались правильной пищей, а другие сидели на так называемой «западной» диете, то есть их рацион был насыщен жирами.

Ученые пришли к выводу, что за переработку жиров отвечают микробы из семейства Clostridiaceae. Эти бактерии обитают в тонком кишечнике и выделяют большое количество ферментов, расщепляющих жиры и ускоряющих их всасывание в организм.

Когда Clostridiaceae подсадили в мышей с очищенными кишечниками, грызуны начали быстро набирать вес. Таким образом, микробы лишили мышей неуязвимости к избытку калорий и заставили их быстро толстеть.

Теперь ученые надеются в ходе дальнейших экспериментов выяснить, как можно остановить распространение этих бактерий и защитить организм о развития ожирения.

Чикаго, Служба информации РИА «Новый День»

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