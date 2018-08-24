Ученые установили причину перманентного голода и ожирения

Международная группа ученых выявила механизм, провоцирующий ожирение. Они обнаружили, что склонные к ожирению люди устойчивы к воздействию гормона контроля веса – лептину, пишет MedicalXpress.

Лептин поступает в кровоток из белой жировой ткани во время приема пищи и вместе с ним попадает в гипоталамус, где взаимодействует с белками на поверхности нейронов. Ученые выяснили, что у людей с избыточным весом в крови присутствует много лептина, однако это не влияет на их сытость. Ученые считают, что именно устойчивость к лептину приводит к развитию ожирения.

Исследователи выяснили, что у мышей, которые получают большое количество жиров с пищей, образуется фермент, называемый матриксной металлопротеиназой 2 (MMP-2), который препятствует связыванию лептина с рецепторами нервных клеток в гипоталамусе. MMP-2 вызывает повреждение рецепторов. В свою очередь, это блокирует сигналы нейронов, участвующих в формировании ощущения сытости.

Ученым удалось подавить активность MMP-2. Выяснилось, что после этого лептин вновь начинал связываться с нейронами, а чувство голода притуплялось. Исследователи надеются, что результаты помогут разработать ингибитор протеиназы, который был бы эффективен для человека. Однако наличие подобного механизма у людей еще предстоит подтвердить.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 23.08.18

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