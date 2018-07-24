Тюмень признана городом толстяков

Тюменская область вошла в список российских регионов, население которых больше всего страдает от избыточного веса. Согласно данным Минздрава РФ, область занимает 4 место в ТОП-5. Диагноз «ожирение» поставлен 36,5 тыс. человек (2,5% от числа жителей региона). Реальное количество слишком полных людей еще выше. Тюмень опередили только Курганская и Магаданская области, а также Алтайский край. Тревожную статистику подтверждают специалисты тюменского Роспотребнадзора. По данным управления, рост показателя ожирения среди населения за три года составил +58,36%. В последнее время рост заболеваемости наблюдается среди взрослого населения, среди подростков и детей она немного снизилась. Тем не менее, по данным медицинской статистики, ожирение среди подростков характеризуется наиболее высокими показателями среди возрастных групп.

Тюмень, служба информации

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