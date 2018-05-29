В Тюменской области становится больше подростков с ожирением

Тревожную статистику озвучили специалисты регионального Роспотребнадзора. По данным управления, в Тюменской области отмечается рост показателя ожирения среди населения. Темп прироста за три года составил +58,36%. В последнее время рост заболеваемости наблюдается среди взрослого населения, среди подростков и детей заболеваемость немного снизилась. Тем не менее, по данным медицинской статистики, ожирение среди подростков характеризуется наиболее высокими показателями среди возрастных групп.

В зоны риска по заболеваемости ожирением вошли (показатели выше среднеобластного): Ярковский район, Бердюжский, Аромашевский, Уватский, Ишим и Ишимский район, Тюмень.

Рос ожирения, скорее всего, связан с ростом заболеваемости болезнями эндокринной си- системы (темп прироста за период 2014-2016 гг. равен +62,59%). Данный показатель вырос во всех возрастных группах. Наибольший скачок произошел среди взрослого населения. Также за последние три года наблюдается незначительное увеличение заболеваемости сахарным диабетом.

В Роспотребнадзоре отмечают, что одновременно увеличилось потребление хлеба (с 95,4 кг до 124,7 кг при норме 96 кг) и сахара (с 33 кг до 41,8 кг при норме 24 кг), что в свою очередь может стать причиной нарушения обмена веществ и ожирения, а также служит фактором риска развития сахарного диабета.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 29.05.18

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