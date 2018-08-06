Ученые нашли прямую связь лишнего веса и заразности гриппом

Ожирение влияет на заразность вируса гриппа типа А, заявили американские ученые, статья которых опубликована в Journal of Infectious Diseases. В исследованиях приняли участие взрослые добровольцы. Выяснилось, что у заболевших гриппом людей с избыточным весом период заразности для окружающих длился на полтора дня дольше.

В ходе ранее проведенных исследований медики выяснили, что ожирение способно негативно сказываться на тяжести течения гриппа и повышает риск серьезных осложнений. Также было установлено, что из-за ожирения сезонная вакцинация от гриппа оказывается значительно менее эффективной.

Как избыточная масса тела влияет на заразность гриппа и, в частности, на продолжительность периода вирусовыделения, когда человек может заразить других, решили выяснить ученые Мичиганского университета во главе с Обри Гордон.

Исследования показали, что у людей с ожирением вирус гриппа типа А выделялся на 42% дольше (в среднем 5,2 дня против 3,7 дня у людей без ожирения). Для тех, у кого грипп протекал бессимптомно или слабо, разница оказалась еще существеннее и составила 104% (3,2 дня против 1,6 дня).

Как напоминает N+1, к 2025 году ожирение прогнозируется у каждого пятого жителя Земли. По данным Росздравнадзора, избыточный вес есть почти у половины россиян, а людей с ожирением в стране, по разным оценкам, около 25% против, 35% в США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.08.18

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