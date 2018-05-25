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Пятница, 25 мая 2018, 11:53 мск

Новости Здоровье

Ученые придумали затычки для желающих похудеть

Ученые сделали любопытное открытие, которое поможет любителям вкусно поесть не набирать лишний вес. Исследователи подметили, что люди старшего поколения реже страдают от ожирения, чем представители молодежи, а обоняние у них притупляется.

Ученые из больницы Хашарон в Петах-Тиква (Израиль) предположили, что слабое обоняние снижает аппетит. Они разработали специальные силиконовые затычки для носа, которые препятствуют проникновению запахов в нос.Изобретение было протестировано на добровольцах.

Выяснилось, что затычки весьма эффективны при борьбе с излишним весом. В частности, у добровольцев, которые использовали эти приспособления, за несколько месяцев вес уменьшился на 8%. Кроме того, у них снизились концентрация инсулина в крови и артериальное давление. Также их стало меньше тянуть на сладкое.

Тель-Авив, Иван Гридин

Тель-Авив. Другие новости 25.05.18

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