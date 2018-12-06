Роспотребнадзор: больше половины жителей РФ умирают из-за неправильного питания

В России высокими темпами растет заболеваемость из-за неправильного питания. Россияне употребляют слишком много сахара, соли и насыщенных жирных кислот. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Служба выступает за введение маркировки продуктов питания «Светофор». Цель – с помощью цветовой индикации проинформировать население о составе тех или иных продовольственных товаров.

«Идея маркировки продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приемом пищи. Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин», – сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время россияне потребляют слишком много сахара, насыщенных жирных кислот и соли, что приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. «Добровольная маркировка «Светофор» позволяет потребителю сделать свой рацион питания более сбалансированным, что способствует повышению качества и продолжительности жизни населения нашей страны», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В службе уточнили, что у проекта нет ограничения по времени, поэтому производители могут подключиться к проекту тогда, когда будут готовы их производственные мощности. К данному моменту добровольно маркируют свои товары две розничные российские компании, к ним также присоединилась PepsiCo.

Как сообщал «Новый День», в России за прошлый год на 6% выросло число людей с ожирением. В общей сложности число россиян, страдающих этой болезнью, составляет около 2 млн человек, из них более 300 тысяч детей. Специалисты полагают, что граждане попросту не умеют грамотно формировать меню. Согласно данным Росстата, россияне потребляют сахара на 16% больше нормы, при этом потребление молочных продуктов остается недостаточным. Около половины жителей России вообще не читают этикетки продуктов, то есть попросту не знают, что они едят.

В целях борьбы с распространением ожирения среди детей в Госдуме предложили ввести запрет на законодательном уровне на продажу в школах вредной еды. Газировку, чипсы и шоколадные батончики хотят заменить фруктами и мармеладом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.18

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