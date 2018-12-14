Севастополь оказался среди регионов с самой высокой смертностью от рака

Севастополь оказался в числе пяти российских регионов, где зафиксирована самая высокая смертность от онкологических заболеваний. В пятерку лидеров антирейтинга, кроме Севастополя, вошлиТверская, Псковская, Тульская и Орловская области. Такие данные сегодня озвучила вице-премьер России Татьяна Голикова на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ при Федеральном собрании.

Голикова также рассказала об уровне смертности из-за болезней системы кровообращения. «Наибольшая смертность по болезням системы кровообращения сегодня фиксируется в Пензенской, Владимирской, Орловской, Новгородской и Псковской областях», – отметила она (цитата по RNS).

Вице-премьер указала, что онкология и сердечно-сосудистые заболевания дают «максимальный вклад в смертность».

По данным Голиковой, самые высокие показатели смертности в России зарегистрированы в Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях. Вице-премьер при этом отметила, что несмотря на то, что ситуация со смертностью в России «стабилизировалась к уровню прошлого года», ее темпы остаются «достаточно высокими».

Ранее сообщалось, что Севастополь вошел в топ-10 регионов, в которых смертность населения трудоспособного возраста выросла. Согласно данным исследования, проведенного экспертам Общероссийского народного фронта Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье», в 44 регионах России смертность снизилась, в 39 – выросла. Среди субъектов-аутсайдеров оказался и Севастополь, где показатель вырос на 5%. Лидером антирейтинга является Карачаево-Черкесская республика, там рост смертности населения трудоспособного возраста составил 12,5%. Специалисты пришли к таким выводам после изучения данных Росстата о смертности населения за первые полгода 2018 года и сравнения показателей с тем же периодом прошлого года.

Как отмечают эксперты, высокие значения показателей смертности в трудоспособном возрасте говорят о проблемах в организации первичного звена и трехуровневой системы медицинской помощи в целом.

Добавим, что в начале декабря Роспотребнадзор заявил, что около 63% смертей в России связаны с неправильным питанием. В ведомстве отметили, что россияне употребляют слишком много сахара, соли и насыщенных жирных кислот, что приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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