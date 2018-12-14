Минздрав предложил наказывать россиян рублем за неправильное питание

Россияне иррациональны в выборе продуктов питания, число страдающих от ожирения мужчин удвоилось, а власти прорабатывают меры по сокращению потребления соли и сахара, в том числе за счет повышения акцизов. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании Совета законодателей. «Питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным», – сказала она.

По ее словам, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 44% диабета, 41% онкологических заболеваний связаны с избыточным весом, а в России «абдоминальное ожирение (в области живота – прим. ред.) отмечается более чем у двух третей обследованных». «В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года – 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%», – рассказала Скворцова.

Она также отметила рост случаев гипертонии, а в ее развитии существенную роль играет потребление соли: «Избыточно потребляют соль 50% (россиян – прим. ред.), чаще мужчины». «Фастфудом питается каждый пятый россиянин, особенно жители мегаполиса», – отметила министр.

Она обратила внимание на нехватку овощей в рационе россиян. По данным министерства, в прошлом году потребление овощей составляло 73% от рекомендуемой нормы, а сахара и кондитерских изделий – 130%. Как передает «Интерфакс», в связи с этим перед российскими министерствами и ведомствами стоит задача по сокращению потребления сахара и соли, в том числе детьми, сказала министр.

В частности, по ее словам, эксперты предлагают «различные модели, например, введение акцизных налогов на напитки, содержащие большое количество сахара». «Предлагаем членам парламента принять участие в работе по этим проектам», – сказала Скворцова, попросив законодателей поддержать законопроект о йодировании соли – по данным министра, в настоящее время 650 тысяч детей страдают от заболеваний щитовидной железы, что могло предотвратить достаточное потребление йода.

На днях пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.12.18

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