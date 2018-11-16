Страдающих ожирением женщин в России почти в два раза больше, чем мужчин

Более четверти российских женщин страдают от ожирения. Среди мужчин болезненный лишний вес имеют 14%. Об этом сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

При этом, по ее словам, в России не самые плохие показатели по ожирению населения, однако наблюдается тенденция к ухудшению ситуации. «И это тревожит», – отметила Голикова в интервью «Российской газете».

Вице-премьер также рассказала, что планируется вести разъяснительную работу и проводить проверки качества продуктов. Кроме того, усилится контроль за рационами питания в школах и в больничных учреждениях.

«У нас здесь наполеоновские планы», – добавила Голикова. По словам вице-премьера, у Роспотребнадзора есть все ресурсы для того, чтобы качественно выполнить все задуманное.

Ранее сообщилось, что в России за прошлый год на 6% выросло число людей с ожирением. В общей сложности число россиян, страдающих этой болезнью, составляет около 2 млн человек, из них более 300 тысяч детей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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