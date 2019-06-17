Продукты на российских прилавках приобретут цветовую маркировку

В России осенью примут ГОСТ на цветовую маркировку продуктов – «Светофор», пишут «Известия» со ссылкой на Росстандарт. В соответствии с новым ГОСТом упаковки или этикетки продуктов приобретут вертикальные полосы красного, желтого и зеленого цветов. Они призваны информировать покупателя о полезности продукта и потенциальном вреде здоровью в результате его потребления. Цвет будет присваиваться, исходя из содержания в продукте сахара, соли и жиров.

На первом этапе использование цветовой дифференциации будет добровольной для производителей. Затем торговать немаркированной продукцией будет запрещено. По словам заместителя руководителя Федерального исследовательского института питания и биотехнологии, разработчика ГОСТа Алексея Камбарова, благодаря маркировке можно будет обратить внимание россиян на то, что они едят. Он уверен, что для увеличения продолжительность жизни граждан, необходимо сделать питание приоритетным направлением.

Разговоры о необходимости введения маркировки продуктов по системе «Светофор» идут давно. Так, в конце 2017 года, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ожирением в России страдает четверть взрослого населения, а чтобы бороться с распространением этого недуга, следует маркировать вредные продукты специальными «черными метками».

Как писал «Новый День», чиновница указывала, что более 35% взрослого населения превышает рекомендуемое ежесуточное потребление соли, причем около 80% поваренной соли поступает с пищевыми продуктами промышленного изготовления, а не во время самостоятельного приготовления пищи.

«Вариант, который мы предлагаем, – система «светофора», которая сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира (продукты с повышенным их содержанием помечаются красным цветом, с умеренным – желтым, с низким – зеленым. – прим. ред.)», – пояснила Попова.

С предложением наносить специальную маркировку на продукты питания также выступал и Минздрав. Знак позволит потребителю сориентироваться, является ли продукт полезным или нет. Концепция с описанием нового ранжирования ведомство направило на рассмотрение правительства РФ еще в 2017 году.

Ведомство считает необходимым поделить продукты питания на три группы в зависимости от содержания в их составе веществ и элементов, избыточное потребление которых может вызвать хронические заболевания. В частности, речь идет о жирах, сахаре и соли. Их доля будет указываться на 100 граммов продукта.

К первой группе будет относиться «здоровая» пища. К ней автоматически причислят замороженные фрукты, овощи и бобовые, свежие и замороженные мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца и крупы. К «нездоровой» категории предлагается отнести шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты. Также в эту группы попадут энергетические напитки и алкогольная продукция.

В список №3 Минздрав предлагает отнести продукты и товары, пороговые значения компонентов в составе которых, позволят отнести продукцию к здоровому питанию. Пороговые значения компонентов установят для соков, хлеба, сухих завтраков, переработанного мяса, птицы, рыбы, а также молочной продукции, в том числе творога и сыра.

В ведомстве также пояснили, что цель разработанной программы – сохранить здоровье россиян с помощью популяризации культуры здорового питания. По данным Минздрава, в 2015 году ожирением страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м – уже 1,39 млн.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.06.19

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