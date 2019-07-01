«Молочку» в России расставят по закону

В России с сегодняшнего дня изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах. Проверять магазины на соблюдение новых правил будет Роскачество.

Как отмечается, продукты без содержания заменителя молочного жира теперь необходимо размещать на отдельной полке. Изменения направлены на то, чтобы покупатели могли быстро найти нужный им вид продукции.

Как писал «Новый День», в конце января соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, подготовленному Минпромторгом, с 1 июля 2019 года ритейлеры должны будут размещать натуральную молочную продукцию отдельно от продуктов с растительными жирами и сопровождать их подписью «без заменителя молочного жира».

«В торговом зале или другом месте продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов», – говорится в постановлении кабмина.

В правительстве пояснили, что раздельное размещение молочной продукции в зависимости от их компонентного состава позволит покупателям упростить выбор такой продукции.

Медведев отметил, что в последнее время в российской молочной промышленности активно используются растительные жиры, что позволяет увеличить срок хранения молочной продукции и снизить себестоимость. «Там есть свои плюсы. Но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке. И не все хотят эти продукты покупать», – заявил глава кабинета министров на совещании по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Медведев также указал, что «новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, занимающимся производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей».

Москва, Иван Гридин

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