Кабмин решил расширить список товаров с обязательной маркировкой

Премьер-министр Дмитрий Медведев направил в совет Евразийской экономической комиссии предложение о расширении перечня обязательной маркировки товаров, пишут «Ведомости». Правительство считает необходимым добавить в него ещё восемь групп товаров – готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику, безалкогольные напитки. Помимо этого, чиновники отдельно пришли к соглашению по маркировке готовой молочной продукции. Журналисты уточнили, что всего правительство хочет маркировать 21 группу товаров.

Наладить функционирование системы отслеживания товаров власти намерены до 2024 года. По замыслу авторов инициативы, это поможет в борьбе с контрафактом и уклонением от уплаты налогов. Маркировкой всей продукции из списка займётся Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), 50% которого принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова. ЦРПТ уже маркирует табачную продукцию и лекарства, а с июня 2019 года – меховые изделия. До конца года в этот список должны войти шины, фотокамеры, обувь, блузы, верхняя одежда, одежда из кожи, парфюмерия, кухонное и постельное белье.

Эксперты не поддержали идею кабмина. В 2018 году международные компании отмечали, что маркировка товаров повседневного спроса не всегда экономически оправданна. Собеседник журналистов рассказал, что затраты на маркировку оправдаются только ростом спроса за счёт снижения контрафакта или соображениями безопасности.

Как писал «Новый День», 1 марта в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. На пачках сигарет появится специальный цифровой код, отсканировав который можно проследить путь изделия от производителя до потребителя и проверить подлинность продукции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.05.19

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