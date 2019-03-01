В России заработала обязательная маркировка сигарет. В кабмине уверяют, что цены не вырастут

В России с 1 марта введена обязательная цифровая маркировка табачных изделий. На каждую упаковку будет наноситься Data Matrix код, внешне похожий на QR-код, который будет содержать информацию о производителе и движении товара от завода до магазина. Новая мера должна повысить прозрачность рынка и снизить долю контрафактной табачной продукции. В Минпромторге РФ считают, что обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос не приведет к росту цен. Об этом, в частности, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

По его словам, в министерстве «не видят рисков роста цен на сигареты у добросовестных участников рынка в связи с введением системы маркировки». Министр при этом сослался на заявления участвующих в эксперименте производителей о том, что цифровая маркировка кодом DataMatrix – это оптимальный формат, передает РИА «Новости». Цены определяются ставкой акциза, которая в 2019 году выросла на 10%.

Нововведение будет внедряться в три этапа. С 1 марта стартует регистрация производителей и торговых точек в системе, с 1 июля – начинается маркировка уникальным кодом каждой новой пачки сигарет. До 1 июля 2020 года разрешено продавать как маркированные, так и немаркированные табачные изделия, после – только с цифровым кодом.

Напомним, эксперимент по добровольной маркировке пачек сигарет и папирос штрихкодами data matrix стартовал с 15 января 2018 года. Продажа сигарет с цифровой маркировкой в качестве эксперимента началась в апреле 2018 года.

Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий, которым на 50% владеет структура USM Holdings Алишера Усманова, еще по 25% принадлежат «Ростеху» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому. ЦРПТ в настоящее время маркирует сигареты, обувь и медикаменты.

Стоит отметить, что с 1 июля будет введена аналогичная система обязательной маркировки обуви, с 1 декабря – обязательная маркировка коснется духов, шин, фотокамер, постельного белья, трикотажных блузок, верхней одежды – пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, а также рабочей одежды. Правительство рассчитывает, что до 2024 года в России заработает система маркировки всех потребительских товаров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.19

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