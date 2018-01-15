В России стартовал эксперимент по маркировке сигарет

В России сегодня, 15 января, стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции. Он продлится до конца года. Как писал «Новый День», сроки проведения пилотного проекта российское правительство утвердило в декабре.

По мнению авторов новации, маркировка упростит подтверждение подлинности товаров и позволит эффективнее противодействовать незаконным ввозу, производству и обороту табачной продукции (в том числе контрафактной). Предполагается, что оценка результатов будет проводиться дважды в год – до 1 июля 2018 года и до 31 декабря – с последующим докладом правительству. Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по проведению эксперимента назначены Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минкомсвязи, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор.

О том, что правительство планирует запустить в 2018 году пилотный проект по маркировке табачных изделий, говорил в сентябре 2017 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, напоминает «Интерфакс». В ноябре вице-премьер Александр Хлопонин отметил, что в случае внедрения на табачном рынке ЕГАИС розничные цены на табачные изделия вырастут незначительно – на 18 копеек на пачку.

Советник Хлопонина Григорий Петришин в конце ноября говорил, что среди типов систем маркировки, которые рассматривает правительство, – аналог ЕГАИС, действующей на алкогольном рынке, и электронные метки (которые уже применяются сейчас для маркировки шуб). В настоящее время в РФ маркируются меховые изделий, запущен пилотный проект по маркировке лекарств, с 2018 года планируется маркировать обувь, с 2019 года – одежду (куртки, блузки, сорочки, костюмы), а также постельное белье.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.18

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