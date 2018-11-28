В магазинах Салехарда незаконно завышают цены на молоко

Владельцы магазинов в Салехарде в два раза незаконно завышали цены на молоко, масло и мясо. Нарушения ценообразования выявила городская прокуратура. В магазинах «Олененок», «Шанс» и «Татьяна» торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары первой необходимости были завышены к цене закупа в два раза.

Предприниматели, осуществлявшие торговлю, были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). «Каждому назначено наказание в виде штрафа, общая сумма которого составила 150 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре ЯНАО. Там добавили, что в настоящее время торговые надбавки установлены в допустимых размерах.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 28.11.18

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