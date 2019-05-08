Россельхознадзор подсчитал объем фальсификата на рынке молочной продукции

Специалисты Россельхознадзора выяснили, каков объем ежегодно производимых в России молока и молочных продуктов, и какова часть фальсификата. По данным ведомства, в стране производят около 5,5 тонн переработанного питьевого молока в год, примерно 3 млн тонн кисломолочных продуктов и 400 тыс. тонн мороженого.

«В 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу», – рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре считают, что решить проблему фальсификации можно путем обязательной ветеринарной сертификации готовой молочной продукции. В конце апреля Минселхоз подготовил приказ о расширении перечня продукции, подлежащей обязательной ветеринарной сертификации в электронном виде в системе «Меркурий». С июля 2018 года такие сертификаты производители оформляют на животноводческую продукцию. Готовые молочные продукты также предлагалось включить в данный перечень, но в прошлом году этого не произошло.

С 1 июля 2019 года станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов. Ветеринарные сертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформлять с 1 ноября, отметили в ведомстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.19

Пенсионерка с онкологией скончалась у больницы, где ей отказались помочь. Уголовное дело расследуется почти год. / Противникам строительства Томинского ГОКа начали открыто угорожать. / В Екатеринбурге может появиться улица Новомучеников – церковные историки предложили заменить большевистские названия. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»