Молоко, напичканное антибиотиками: действующий стандарт допускает наличие 72 лекарств в молочных продуктах

Росстандарт собирается пересмотреть ГОСТ для молочных продуктов, который полностью запретит антибиотики. Существующие нормы допускают наличие остатков 72 лекарственных препаратов. По мнению экспертов, подобные допущения ведут к распространению антимикробной резистентности – человеческий организм попросту перестает реагировать на антибиотики.

Как сообщил «Известиям» председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев, проект нового ГОСТа будет рассмотрен 16 апреля. Комитет будет настаивать на том, чтобы сделать этот ГОСТ обязательным на территории России.

В настоящее время в РФ действуют техрегламенты, принятые Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), которая фактически легализовала наличие в молочном сырье остатков антибиотиков. «Ведь если эти препараты хоть в какой-то дозе разрешены для поставки на молочные заводы, они однозначно окажутся в продуктах у потребителя на столе, – пояснил Пономарев. – Только уже не в остаточных дозах, а в другой концентрации, поскольку на производство 1 кг сливочного масла или сыра идет 8-12 л сырого молока». Употребляя продукцию с антибиотиками, человек привыкает к ним. И если эти лекарства потребуются ему в период болезни, то могут не сработать.

В новом стандарте речь идет полном запрете наличия остатков лекарств в сырье и конечном товаре. Кроме того, должны быть разработаны быстрые методы их определения на каждом этапе производства.

В Россельхознадзоре подтвердили, что исследования по контролю за остатками запрещенных и вредных веществ в продукции животноводства за последние несколько лет показали значительные превышения концентрации лекарственных препаратов. Добросовестные производители обычно утилизируют молоко, полученное во время лечения скота. Однако всегда находятся предприниматели, которые пытаются обойти закон. В молочных продуктах, как и в курином мясе, периодически попадаются рекордные дозы антибиотиков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.03.19

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