Магазины заставят размещать «молочку» и ее заменители на разных полках

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ввел новые правила продажи молочных продуктов, подписав соответствующее постановление. Согласно документу, подготовленному Минпромторгом, с 1 июля 2019 года ритейлеры должны будут размещать натуральную молочную продукцию отдельно от продуктов с растительными жирами и сопровождать их подписью «без заменителя молочного жира».

«В торговом зале или другом месте продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов», – говорится в постановлении кабмина.

В правительстве пояснили, что раздельное размещение молочной продукции в зависимости от их компонентного состава позволит покупателям упростить выбор такой продукции.

Медведев отметил, что в последнее время в российской молочной промышленности активно используются растительные жиры, что позволяет увеличить срок хранения молочной продукции и снизить себестоимость. «Там есть свои плюсы. Но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке. И не все хотят эти продукты покупать», – заявил глава кабинета министров на совещании по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Медведев также указал, что «новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, занимающимся производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей».

Как сообщал РИА «Новый День», в середине января Роспотребнадзор объявил о результатах совместной с Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко») проверки молочной продукции на содержание растительных жиров в пяти субъектах России. Выяснилось, что 7-8% молока и твердого сыра содержат растительные жиры. Проверки проводились в Воронежской области, Краснодарском крае, Брянске, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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