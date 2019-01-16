Роспотребнадзор назвал долю фальсифицированного молока и сыра

В ходе совместной проверки, которую провели сотрудники Роспотребнадзора и специалисты Национального союза производителей молока («Союзмолоко») в пяти субъектах России, были выявлены нарушения. Выяснилось, что 7-8% молока и твердого сыра содержат растительные жиры, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Проверки состоялись в Воронежской области, Краснодарском крае, Брянске, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

«Показатели доли фальсифицированной продукции на полках магазинов соответствуют общероссийским данным – 7-8%», – говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что специалисты произвели закупки всех представленных на полке (метод сплошной выборки) видов твердого сыра в ценовой категории до 500 рублей за килограмм и молока жирностью до 3,2%.

Согласно данным надзорной службы, в Воронежской области 5,7% проб молочной продукции из 87 отобранных не соответствовали обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза. В Краснодарском крае исследовали 58 проб молока и молочной продукции, из них в 6,8% был обнаружен растительный жир. В Санкт-Петербурге специалисты изучили 49 проб молока и молочной продукции, из них не соответствовало требованиям 4%. Управлением Роспотребнадзора по городу Брянск были исследованы 26 образцов сыра и молока питьевого. Два образца молока, что составляет 7,6%, не отвечали нормам.

В магазинах Хабаровска отобрали 19 образцов молока и 46 образцов сыра. По результатам исследований, все пробы молока соответствовали установленным требованиям. Из закупленных 46 проб твердых сыров в одной было обнаружено превышение допустимой нормы фитостеринов (более 2%), что свидетельствует об использовании в производстве растительных жиров (1,7% от общего числа молочной продукции), добавили в Роспотребнадзоре.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.01.19

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